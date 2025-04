Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram chamados, nesta madrugada, mais concretamente pelas 00h20, para um despiste de motorizada no Caminho do Trapiche.

Chegados ao local, socorreram duas vítimas, uma do sexo masculino, outra do sexo feminino, com 26 e 28 anos, que foram transportadas para o hospital dr. Nélio Mendonça. Desconhece-se a gravidade dos ferimentos dos jovens.