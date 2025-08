Este ano, o Sanas Madeira - Associação Madeirense para Socorro no Mar, já foi ativado para 40 missões de busca e salvamento, seis das quais no passado mês de julho.

Em 2025, foram assistidas cinco vítimas críticas, uma no mês passado.

Nestes sete meses, as operações do Sanas totalizam 62,2 horas, tendo operado em 14,73 horas, em julho.

No total, foram 451,9 milhas náuticas navegadas. No mês passado registaram-se 229,4 milhas.

Entre as missões, num balanço enviado à comunicação social, o Sanas destaca o resgate de uma banhista que nadava no porto de abrigo do Porto Moniz, quando foi surpreendida pela levadia na rampa de acesso às embarcações, bem como três evacuações da Vereda da Ponta de São Lourenço e assistência a um veleiro numa missão que durou 16 horas.