Muito se tem falado de campismo ilegal. Já se tornam frequentes os relatos de tendas montadas em locais desapropriados e este domingo não começa de forma diferente.

Logo pela manhã, um leitor do JM avistou uma tenda montada sobre uma viatura, estacionada no Miradouro do Pico do Facho, em Machico.

Veja as imagens: