Roubo na Igreja do Caniçal leva milhares de euros em donativos da Festa da Piedade

A Polícia de Segurança Pública (PSP) foi chamada a investigar um assalto à Igreja do Caniçal, tendo sido confirmada pela Diocese do Funchal a subtração do dinheiro angariado na Festa de Nossa Senhora da Piedade, nos últimos dias.

Segundo o gabinete de informação da Diocese, o crime ocorreu na igreja nova do Caniçal, durante a madrugada, e já passou para a alçada da Polícia Judiciária.

De acordo com informações recolhidas pelo JM, o valor furtado poderá rondar os seis mil euros, verba resultante das ofertas dos fiéis durante as celebrações da festa. Foi apresentada queixa na PSP, mas, até ao momento, não existem indícios que permitam identificar os autores do assalto.

Marco Gonçalves, do gabinete de comunicação da Diocese do Funchal, adiantou ao JM que várias portas foram forçadas, permitindo aos assaltantes aceder ao escritório do pároco, onde se encontrava o cofre com os donativos. Tanto a PSP como a Polícia Judiciária já estiveram no local e prosseguem com a investigação, adiantou ao Jornal.