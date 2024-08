Os tripulantes da Estação Salva-vidas do Funchal resgataram esta manhã, 3 de agosto, um tripulante de uma embarcação de pesca, que encalhou devido a um incêndio, numa zona de difícil acesso situada entre o Calhau da Lapa e o Ilhéu do Campanário, no concelho da Ribeira Brava.

De acordo com uma nota da Autoridade Marítima Nacional, na sequência de um alerta recebido pelas 05h57, através do tripulante da embarcação de pesca, foram de imediato ativados para o local tripulantes da Estação Salva-vidas do Funchal e elementos do Comando-local da Polícia Marítima do Funchal.

“À chegada ao local, os tripulantes da Estação Salva-vidas constataram que a vítima se encontrava bem fisicamente, sem necessidade de assistência médica, e que tinha conseguido alcançar uma zona de difícil acesso, de onde resgataram o homem para o porto do Funchal”, refere o comunicado.

No local, está a ser realizada pelo perito da Capitania do Porto do Funchal a avaliação de eventuais focos de poluição do mar e de condições para a remoção da embarcação incendiada.

O Comando-local da Polícia Marítima do Funchal tomou conta da ocorrência.