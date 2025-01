A Ajuda a Alimentar Cães resgatou, na freguesia do Monte, um gato encontrado “sem pelo, com várias feridas, sarna, doente e com um olho em muito mau estado”.

“Teve a sorte de se cruzar com um dos membros da Associação Ajuda a Alimentar Cães. Estamos lotados e com muitas dívidas. Deitamos ração, comeu e íamos seguir viagem porque não estamos a conseguir salvar mais animais por falta de donativos mas não fomos capazes”, começa por relatar a instituição, nas suas redes sociais, acrescentando que o animal “está realmente em mau estado e precisa de tratamento”.