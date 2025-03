Rajada de 100 km/h e temperatura mínima desceu aos - 0,7 ºC

O tempo melhorou desde ontem, apesar de ainda estarem em vigor avisos amarelo e laranja para a agitação marítima. Na costa sul da Madeira, mantém-se o aviso amarelo, enquanto na costa norte vigora o aviso laranja, devido à presença de ondas de maior dimensão. Ambos os avisos serão levantados dentro de pouco tempo, logo após as 18 horas.

Segundo os últimos registos das estações meteorológicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na Região, o vento atingiu uma rajada de cerca de 100 km/h no Chão do Areeiro. Um pouco mais abaixo, no Pico Alto, foi registada uma rajada de 93 km/h, enquanto no Aeroporto da Madeira, na estação meteorológica de Santa Catarina, foram registadas rajadas de 75 km/h.

No que diz respeito à temperatura, no Pico do Areeiro os valores extremos registados foram de 3,9 ºC para a máxima e -0,7 ºC para a mínima, estas as temperaturas mais baixas registadas desde a meia-noite desta quinta-feira. No Funchal, a temperatura máxima rondou os 20,5 ºC, enquanto a mínima desceu aos 14,5 ºC.

Até às 15 horas, choveu 10,0 mm no Pico do Areeiro, enquanto na zona dos Prazeres acumulou-se um total de 6,6 mm de precipitação. No Porto Moniz, a chuva também se fez sentir desde o início do dia, com um registo de 8,2 mm de precipitação.