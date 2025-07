O ambientalista Raimundo Quintal criticou, hoje, fortemente, a forma como se encontra o Parque de Santa Catarina.

“Terminou mais um festival músico-ruidoso, densamente populoso no Parque de Santa Catarina. Após uma visita realizada no início desta tarde de domingo, reforcei a opinião que tinha quando exerci as funções de Vereador do Ambiente, Educação e Ciência, entre janeiro de 1994 e janeiro de 2002: este Parque não aguenta a carga humana e a parafernália de equipamentos que este e outros eventos lhe impõem”, alerta Raimundo Quintal após o Summer Opening que acabou ontem.

“Amanhã, com que motivação vão trabalhar os jardineiros no Parque de Santa Catarina?”, questiona Raimundo Quintal, o qual aproveita para lembrar que “a data das eleições para as autarquias locais já está marcada. Faltam pouco mais de dois meses para os funchalenses elegeram a equipa que irá liderar os destinos do concelho nos próximos quatro anos.”

“Até ao momento não ouvi, nem li uma ideia sobre o que os partidos e coligações pensam relativamente aos espaços verdes do Funchal”, diz, visivelmente indignado.

“O Funchal deverá ser tratado com sensibilidade e conhecimento científico. Não pode ser governado, sob a influência de muitos decibéis e de pressões populistas”, considera.

É tempo fazer renascer a cidade jardim!