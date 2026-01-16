Queda no local de trabalho provoca ferimentos graves em mulher

Uma mulher, de 50 anos, foi hospitalizada na manhã desta sexta-feira na sequência de uma queda no local de trabalho, na Rua Simplício dos Passos Gouveia, na zona do Lido, apurou o JM.

De acordo com uma fonte hospitalar, a vítima deu entrada no serviço de atendimento permanente (SAP) do Hospital Particular da Madeira apresentando queixas intensas ao nível de um dos membros inferiores, alegadamente devido a vários traumatismos de gravidade considerável, não sendo de excluir a possibilidade de fraturas. A mesma fonte adiantou que a avaliação da extensão dos ferimentos só será possível após a realização dos exames radiológicos.

Segundo relato prestado pela própria vítima aos profissionais de saúde, a mulher terá escorregado, o que terá provocado a queda numa zona de trabalho.

Antes de ser transportada de ambulância para a unidade hospitalar, em São Martinho, a vítima foi assistida no local pela equipa de socorro da Cruz Vermelha Portuguesa.