Queda no local de trabalho provoca ferimentos graves em mulher

Uma mulher, de 50 anos, foi hospitalizada na manhã desta sexta-feira na sequência de uma queda no local de trabalho, na Rua Simplício dos Passos Gouveia, na zona do Lido, apurou o JM.
De acordo com uma fonte hospitalar, a vítima deu entrada no serviço de atendimento permanente (SAP) do Hospital Particular da Madeira apresentando queixas intensas ao nível de um dos membros inferiores, alegadamente devido a vários traumatismos de gravidade considerável, não sendo de excluir a possibilidade de fraturas. A mesma fonte adiantou que a avaliação da extensão dos ferimentos só será possível após a realização dos exames radiológicos.
Segundo relato prestado pela própria vítima aos profissionais de saúde, a mulher terá escorregado, o que terá provocado a queda numa zona de trabalho.
Antes de ser transportada de ambulância para a unidade hospitalar, em São Martinho, a vítima foi assistida no local pela equipa de socorro da Cruz Vermelha Portuguesa.
Ninguém acertou na chave vencedora do sorteio do Euromilhões desta sexta-feira. Assim sendo, o ‘jackpot’ na próxima terça-feira terá um valor de 87 milhões...
O Presidente norte-americano, Donald Trump, divulgou hoje a composição do Conselho de Paz para a Faixa de Gaza, a que vai presidir, e que inclui o secretário...
O Sporting voltou hoje aos triunfos na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em Alvalade o Casa Pia, por 3-0, em jogo da 18.ª jornada, um ‘bis’ do regressado...
Milhares de apoiantes do presidente venezuelano raptado pelos EUA, Nicolas Maduro, marcharam hoje em Caracas para exigir a sua libertação e da sua esposa,...
Os Estados Unidos foram convidados a participar em exercícios militares na Gronelândia, que estão relacionados com a ameaça da Rússia para os países da...
Sob o lema da instituição - ‘Ao Serviço da População’, Nélio Gouveia Pestana renovou hoje o mandato por mais quatro anos à frente dos destinos da Associação...
O Secretariado Regional da Madeira do Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais reuniu-se, ontem, com a Direção e o Comando da Associação Humanitária...
A Casa do Povo da Ilha, em Santana, recebeu hoje a visita da secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude. Uma ação que teve como propósito constatar...
Motoristas de TVDE vão desligar as aplicações das plataformas Uber e Bolt, alternadamente, durante a próxima semana, nas horas de ponta matinais, numa...
“O Município de Oeiras presta hoje homenagem à memória de Francisco Simões, uma das figuras maiores da arte portuguesa contemporânea, cuja obra e presença...