Uma equipa do piquete dos Bombeiros Voluntários Madeirenses foi ativada para a Travessa do Poço Rodrigo, no Monte, após a queda de uma árvore, aparentemente um eucalipto. Segundo uma fonte dos bombeiros, a árvore tombou sobre uma habitação, mas, felizmente, não causou ferimentos a ninguém.

Os bombeiros encontram-se no local a proceder à remoção da árvore, garantindo a segurança da área e evitando novos incidentes.