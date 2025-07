A Polícia de Segurança Pública da Madeira detetou mais de 800 infrações rodoviárias durante a primeira fase da operação “Verão Seguro 2025”, que decorreu entre 15 de junho e 15 de julho. As infrações mais frequentes continuam a ser o excesso de velocidade (66) e a condução sob o efeito do álcool (32), precisamente as principais causas de sinistralidade na Região.

No mesmo período, de acordo com o balanço enviado à imprensa, o Comando Regional da PSP deteve 44 condutores por álcool, 7 por falta de habilitação legal para conduzir, 5 por desobediência e 2 por agressões ou injúrias à autoridade.

No combate ao tráfico de droga, foram identificados quatro indivíduos com idades entre os 22 e os 53 anos, tendo sido apreendidas 29 doses de Bloom, 74 de haxixe, 4 embalagens de liamba e 2 doses de cocaína.

A presença da polícia foi reforçada nas zonas balneares e de diversão noturna, incluindo arraiais e festivais de verão. Foram ainda realizadas 25 operações de fiscalização em estabelecimentos de restauração e bebidas, e 44 operações STOP, com mais de 3 mil veículos fiscalizados, entre ligeiros, pesados, motociclos e ciclomotores.

Em paralelo, a PSP desenvolveu ações preventivas, como a campanha “Chave Direta – Vigilância a Residências”, que já abrange 13 habitações deixadas vazias por moradores em férias. A adesão ao programa é gratuita e pode ser feita online ou presencialmente.

Outro destaque foi o reforço do programa “Estou Aqui – Crianças”, com 700 pulseiras de identificação entregues desde o início do ano, 265 das quais numa ação na Calheta que envolveu mais de 240 crianças.

A segunda fase da operação “Verão Seguro” decorre até 15 de agosto e mantém a aposta na visibilidade policial, sobretudo em zonas balneares, turísticas, e de maior concentração noturna.