Entre os dias 18 e 24 de julho, tiveram lugar nas estradas da Madeira 73 acidentes de viação, dos quais resultaram 29 feridos ligeiros e um grave.

A PSP registou acidentes em todos os concelhos, à exceção do Porto Santo. No Funchal ocorreram 35, em Câmara de Lobos 2, na Ribeira Brava 5, na Ponta do Sol 2, na Calheta 5, no Porto Moniz 1, em São Vicente 4, em Santana 3, em Machico 4 e em Santa Cruz 12.

Os feridos foram socorridos no Funchal (21), Ribeira Brava (2), Calheta (1), Machico (2) e Santa Cruz (4).

54 destes sinistros diziam respeito a colisões, 15 a despistes, três a atropelamentos.

No mesmo hiato temporal foram detidos cinco indivíduos por condução em estado de embriaguez e três sem habitação legal.