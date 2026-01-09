PSP regista 230 acidentes em três semanas na Madeira

Entre 19 de dezembro e 8 de janeiro, a Polícia de Segurança Pública contabilizou 230 acidentes de viação na Madeira e no Porto Santo. O período ficou marcado pela primeira vítima mortal de 2026, na Ribeira Brava, e por um total de 89 feridos, dois dos quais em estado grave.

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) divulgou esta sexta-feira os dados da sinistralidade rodoviária relativos às últimas três semanas nas estradas da Região Autónoma da Madeira (RAM), números que confirmam um nível elevado de acidentes e que ficaram marcados pela morte de um condutor na Ribeira Brava, na sequência de um despiste ocorrido no passado domingo.

No período mais recente, entre 2 e 8 de janeiro, a PSP registou 72 acidentes de viação nas estradas da Madeira e do Porto Santo. Desses sinistros resultaram 31 feridos, um dos quais grave, além da vítima mortal - a primeira registada em 2026.

O Funchal concentrou o maior número de ocorrências, com 23 acidentes e 11 feridos, seguindo-se Santa Cruz, com 18, Machico, com nove, Câmara de Lobos, com oito, e Ribeira Brava, com cinco. Houve ainda registo de três acidentes na Ponta do Sol, dois no Porto Moniz, dois na Calheta e um em Santana. No Porto Santo não foi registado qualquer acidente durante este período.

Nas semanas anteriores, a PSP contabilizou 74 acidentes entre 19 e 25 de dezembro e 84 entre 26 de dezembro e 1 de janeiro. No total das últimas três semanas, foram assim registados 230 acidentes de viação na RAM.

Deste conjunto de ocorrências resultaram, além da vítima mortal, 89 feridos, dois dos quais em estado grave, reforçando a preocupação das autoridades com a elevada sinistralidade nas estradas da região.