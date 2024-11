A PSP, no âmbito da operação ‘Taxa zero ao volante’, vai aumentar, na Região, as suas ações de fiscalização à condução sob o efeito do álcool entre os dias 6 e 11 de novembro.

”Este reforço de fiscalização de âmbito regional tem por objetivo a redução da sinistralidade rodoviária e irá incidir sobre as áreas com maior número de acidentes, contando também com a colaboração da Direção Regional de Transportes e Mobilidade Terrestre”, refere o Comando Regional Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira, em comunicado.