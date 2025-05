O Comando Regional da PSP Madeira identificou, no fim de semana, um cidadão com a idade de 18 anos, pelos crimes de furto em estabelecimento comercial e roubo.

Segundo nota enviada à comunicação social, os furtos foram praticados na loja FNAC do Centro Comercial Madeira Shopping nos dias 12, 14 e 15 de maio. À data inicial dos factos a PSP não foi acionada, tendo sido apenas formalizada queixa crime na passada sexta-feira, a qual motivou toda a ação investigatória subsequente.

Na posse das imagens CCTV do estabelecimento, foi possível identificar o suspeito, o qual já estava a ser procurado pela PSP por estar indiciado pelo cometimento de um crime de roubo. Os polícias da patrulha do funchal acabaram por detetar o suspeito na zona na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, sendo que após confrontado com os factos confessou a sua autoria. Após revista de segurança ao suspeito foi também possível apreender uma arma branca utilizada no crime de roubo, perpetrado no passado dia 26 de março.

Seguiram-se buscas pelos jogos furtados, tendo os polícias recuperado 35 jogos de Playstation 5, os quais encontravam-se na posse de duas lojas de revenda de equipamento eletrónico, tendo os seus responsáveis sido também identificados.

Ainda segundo o Comando Regional da PSP-Madeira, o valor total destes artigos cifra-se em aproximadamente 2500 euros.

O suspeito foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência, aguardando as restantes diligências processuais em liberdade.

O Comando Regional da PSP Madeira aproveita a ocasião para relembrar a importância da queixa e da existência de meios de segurança passiva nos estabelecimentos comerciais para a resolução imediata deste tipo de ocorrências.