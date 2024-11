A PSP identificou, ontem, o autor do atropelamento e fuga ocorrido no passado dia 1 de novembro, pelas 03h40, na Avenida Sá Carneiro, Funchal, resultando um ferido grave.

No dia do acidente, a Brigada de Acidentes da PSP deslocou-se ao local e recolheu os vestígios existentes na via, os quais “permitiram identificar a marca da viatura envolvida no sinistro”, começa por escrever a PSP em nota de imprensa.

“Com base nestas informações, foi feita uma difusão pelo dispositivo policial da Região com o intuito de apurar a autoria do atropelamento”, acrescenta.

Já ontem, dia 7 de novembro, foi localizada uma viatura no concelho de Câmara de Lobos, a qual “possuía características e danos correspondentes ao sinistro ocorrido, tendo sido identificado o seu condutor”. “Nesta ação foi possível verificar que o mesmo não possuía título de condução, suspeitando-se que este seja o motivo pelo qual abandonou o local do acidente sem prestar auxílio à vítima”, refere a polícia.

Segundo a PSP, após apreensão da viatura sinistrada e comunicação prévia ao Ministério Público o suspeito foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência pelos crimes de omissão de auxílio e falta de habilitação legal para o exercício da condução.

O Comando Regional da PSP Madeira aproveita a ocasião para alertar todos os cidadãos que sejam “intervenientes em acidentes de viação com vítimas que é obrigatório prestar-lhes o devido auxílio, acionar os meios de socorro (112) e aguardar pela chegada ao local da PSP.”