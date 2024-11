A Polícia Florestal, com quatro elementos, a Polícia de Segurança Pública, com dois, e um popular conhecedor do trilho resgataram, esta noite, um casal de turistas escoceses que se perderam nas Passadas do Boi, em São Vicente, contou ao JM fonte da Proteção Civil.

O homem e a mulher ter-se-ão aventurado no trilho ao final da tarde, acabando por se perderem ao cair da noite. Deram o alerta para o 112, tendo elementos da PSP e da Polícia Florestal lançado uma operação de busca e resgate em condições muito complicadas, devido à imensa chuva e frio que se faziam sentir.

Felizmente, as autoridades conseguiram encontrar o casal e tudo acabou bem. Pelo que sabe o JM, ambos estavam bem, apenas cansados e muito molhados devido à chuva.

O resgate da PSP e Polícia Florestal terminou há pouco.