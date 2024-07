PSP deteve 4 indivíduos pelos crimes de furto em residência e roubo

Em comunicado, o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) revela que realizou a detenção de 4 homens, naturais e residentes no concelho do Funchal, “pelos crimes de furto em residência e roubo”.

Após contacto com a autoridade judiciária competente, a PSP revela que o suspeito do crime de furto na última quinta-feira, foi-lhe aplicada a medida de “coação de termo de identidade e residência, aguardando o decorrer do inquérito em liberdade”.

Mais grave foi o caso que respeita aos dois suspeitos “pelo crime de roubo” e um suspeito de “furto no interior de residência”, já que foi-lhes “decretada a medida de coação de prisão preventiva”.

O primeiro caso aconteceu na passada quarta-feira, na Avenida Sá Carneiro, quando a patrulha policial “logrou intercetar em flagrante delito dois suspeitos, os quais encontravam-se a agredir um cidadão de 62 anos com o intuito de lhe retirar cerca de 80 euros em numerário”. A PSP adianta que os dois suspeitos estão “referenciados pelo mesmo tipo de crime em 5 ocorrências distintas”.

O terceiro detido ocorreu no mesmo dia, na Rua Alferes Veiga Pestana, onde a patrulha policial intercetou em com o conceito do “flagrante delito um suspeito, o qual encontrava-se na posse de 10 quilos de fruta, furtada do interior do quintal de uma residência, à qual acedeu através de escalamento de um muro de cerca de 2 metros”.

O quarto homem detido ocorreu no dia seguinte, quinta-feira, na Travessa do Frazão, onde após uma “perseguição policial a um suspeito que havia acabado de cometer um furto no interior de uma residência sita na Travessa dos Moleiros, tendo o mesmo sido intercetado na posse de um relógio e outras joias, no valor total de 255 euros”. A PSP revela que todos os bens e artigos furtados foram restituídos aos seus legítimos proprietários.