PSP deteve 25 pessoas em operações de fiscalização rodoviária

A Polícia de Segurança Pública (PSP) realizou, nos últimos dias, várias operações de fiscalização rodoviária que resultaram na detenção de 25 pessoas por diferentes crimes relacionados com a condução.

De acordo com o Comando Regional, a maioria das detenções ocorreu por condução em estado de embriaguez, totalizando 21 casos.

Foram ainda registadas duas detenções por condução sem habilitação legal e duas por crimes de desobediência: uma por recusa em realizar o teste de alcoolemia e outra por recusa em efetuar os testes destinados à deteção de substâncias psicotrópicas.