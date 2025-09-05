MADEIRA Meteorologia
PSP deteve 25 pessoas em operações de fiscalização rodoviária

    PSP deteve 25 pessoas em operações de fiscalização rodoviária
    Operação STOP da Polícia de Segurança Pública na rotunda de São Martinho FOTO Joana Sousa
05 Setembro 2025
A Polícia de Segurança Pública (PSP) realizou, nos últimos dias, várias operações de fiscalização rodoviária que resultaram na detenção de 25 pessoas por diferentes crimes relacionados com a condução.

De acordo com o Comando Regional, a maioria das detenções ocorreu por condução em estado de embriaguez, totalizando 21 casos.

Foram ainda registadas duas detenções por condução sem habilitação legal e duas por crimes de desobediência: uma por recusa em realizar o teste de alcoolemia e outra por recusa em efetuar os testes destinados à deteção de substâncias psicotrópicas.

