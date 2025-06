O Comando Regional da PSP Madeira (CRM) realizou duas ações de fiscalização – rusga que conduziram à detenção de 2 homens, com 19 e 26 anos de idade.

Num comunicado enviado à redação, a PSP refere que a primeira detenção ocorreu no dia 30 de maio no centro do Caniço, após denúncia de um popular para a Esquadra local. A chamada telefónica alertava para possíveis transações suspeitas entre cidadãos junto de um jardim. A deslocação de polícias da investigação criminal permitiu a interceção do suspeito na posse de 95 doses individuais de haxixe, tendo o mesmo sido detido pelo crime de tráfico de estupefacientes.

Já a segunda detenção, de acordo com a PSP, ocorreu no Funchal, resultado de uma investigação em curso desde setembro do ano passado. À data foram apreendidas algumas doses de estupefacientes a consumidores na zona do Lido, as quais serviram de fundamento à presente diligência. Após execução de mandados de busca domiciliária no dia 31 de maio, foi possível apreender 178 doses individuais de haxixe bem como 250 euros em numerário, fruto da atividade de tráfico de estupefacientes.

Os detidos foram presentes à autoridade judiciária tendo-lhes sido aplicada a medida de Termo de Identidade e Residência.