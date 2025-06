Proprietário da Quinta das Almas denuncia atos de vandalismo na Vereda da Fonte do Vinhático (com fotos)

O proprietário da Quinta das Almas, Américo Gonçalves, e as autoridades autárquicas de Santa Cruz, continuam de costas voltas relativamente à utilização da Vereda da Fonte do Vinhático, na freguesia da Camacha.

Tal como já foi avançado pelo JM, a origem do conflito surgiu depois das obras recentemente realizadas pela Junta de Freguesia da Camacha, com apoio da Câmara Municipal de Santa Cruz, que incluíram a reabilitação do espaço de culto do Nicho de Nossa Senhora de Lourdes. Américo Gonçalves afirma que não foi consultado sobre a intervenção e acusa a Junta de prejuízo do património da Quinta das Almas e de ter utilizado um terreno privado sem autorização. Aliás, o processo vai acabar em tribunal.