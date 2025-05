A Capitania do Porto do Funchal emitiu um alerta de agitação marítima forte para a orla marítima do Arquipélago da Madeira, válido até às 06h00 locais do dia 2 de maio, devido às condições adversas de vento e agitação marítima.

Segundo o boletim do IPMA, prevê-se vento de oeste muito fresco a forte (40 a 62 km/h), que rodará para noroeste a partir do fim da manhã, diminuindo gradualmente para moderado a fresco (20 a 39 km/h) a partir do início da noite. A visibilidade será boa a moderada, podendo ser fraca por vezes até ao final da tarde.

A ondulação será particularmente significativa na costa norte, com ondas de noroeste entre 5 a 6 metros, diminuindo gradualmente para 2 a 3 metros. Na costa sul, as ondas serão de oeste/sudoeste com 2 a 3,5 metros, podendo atingir os 3,5 a 5 metros na parte oeste da ilha da Madeira no início do período, antes de diminuírem gradualmente para 1 a 2,5 metros.

Face a estas condições, a Capitania do Porto do Funchal recomenda precauções redobradas à comunidade marítima e à população em geral. Entre as medidas de segurança sugeridas estão o reforço da amarração e vigilância apertada das embarcações, evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, como molhes, arribas ou praias, e abster-se de praticar pesca lúdica, especialmente em zonas frequentemente atingidas pela rebentação.