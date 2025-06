Um homem de nacionalidade portuguesa e natural da Madeira estará desaparecido no Reino Unido. A polícia do condado de Sussex, no sul de Inglaterra, anunciou estar à procura de um homem de 39 anos identificado como “Miguel”, que segundo foi possível apurar, se trata de um emigrante madeirense.

“Miguel foi visto pela última vez na zona de Hampden Park, na noite de segunda-feira”, pode ler-se na publicação nas redes sociais e plataformas digitais da polícia do condado de Sussex.