O Corpo de Polícia Florestal identificou, esta semana, um indivíduo que utilizava equipamento de som para tocar e cantar no Parque Florestal das Queimadas, situado no concelho de Santana. Refira-se que este espaço integra o Parque Natural da Madeira, sendo uma área protegida com regras específicas de utilização.

De acordo com o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), qualquer atividade que envolva a utilização de equipamentos sonoros ou outras ações que possam perturbar a tranquilidade e o equilíbrio do ecossistema requer autorização prévia.

Esta medida visa salvaguardar a fauna, a flora e a experiência dos visitantes que procuram contacto com a natureza em estado puro.

O presidente do IFCN, Manuel Filipe, reforça a importância do cumprimento das normas estabelecidas para as áreas protegidas.

“A floresta é um bem comum que deve ser respeitado por todos. Comportamentos negligentes podem ter consequências graves para o equilíbrio ambiental e para a segurança de todos”, afirmou.

O responsável sublinha ainda que o IFCN tem vindo a reforçar os meios de vigilância e sensibilização no terreno, apelando à colaboração de todos os cidadãos na preservação do património natural da Madeira.

“É fundamental que cada um de nós assuma a responsabilidade de proteger o nosso ambiente, cumprindo as regras e alertando para comportamentos de risco”, concluiu.Para mais informações sobre as normas de utilização das áreas protegidas e procedimentos para obtenção de autorizações, os interessados podem consultar o site oficial do IFCN: https://ifcn.madeira.gov.pt/pt/.