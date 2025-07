Um relato chegado hoje à nossa redação dá conta de que um sem-abrigo que vivia em frente a um bar já fechado há alguns meses terá sido alegadamente atacado. Ao tentar fugir do ou dos agressores foi ‘apanhado’ em frente à porta de um condomínio, sendo que ali foi encontrada, pelos vizinhos, uma grande mancha de sangue.

A mesma pessoa que dá conta deste caso refere que a PSP esteve no local e adianta que nenhum dos vizinhos sabe do paradeiro do sem-abrigo. Há um certo alarme não só pela violência que ali se verificou mas também devido a estarem preocupados com o paradeiro do homem que deixou de ser visto a partir da manhã de hoje.