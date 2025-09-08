PJ formaliza dois arguidos no incêndio da Serra de Água

Foram constituídos dois arguidos no processo do incêndio que, em 2024, destruiu mais de 5.100 hectares na Madeira, incluindo áreas de Laurissilva, e que se prolongou por 13 dias.

A confirmação foi dada ao JM pelo coordenador da PJ na Região, José Matos, que sublinhou que estes arguidos estão já constituídos. Reforçou, ainda, que esta investigação continua em curso e não está excluída a hipótese de outros indivíduos serem acusados por participação na origem da tragédia.

Na altura, o JM noticiou que um homem, emigrante na Suíça, estaria ligado ao lançamento de foguetes numa festa particular, apontados pelas autoridades como possível causa inicial do incêndio.

Já sobre os dois novos suspeitos, José Matos não adiantou mais detalhes, sublinhando apenas que a investigação continua em curso por parte da Polícia Judiciária. Ainda assim, a PJ acredita ser bem possível que a negligência destes dois homens esteja na origem do fogo que devastou a Região durante vários dias, começando na Serra de Água e terminando em Santana.