A Polícia Judiciária (PJ) informou hoje ter detetado um novo esquema de burla que envolve o envio de cartas e documentação falsificadas, nas quais se utiliza indevidamente o nome da Unidade de Informação Financeira da própria PJ.

De acordo com a autoridade, os documentos visam enganar os destinatários com alegações de dívidas fiscais, bloqueio de contas bancárias e pedidos de pagamento, com o objetivo de obter vantagens indevidas.

A PJ esclarece que a Unidade de Informação Financeira “não apreende fundos, nem solicita o seu desbloqueio mediante pagamento”, e apela à população para que não faculte dados pessoais nem siga quaisquer instruções caso receba comunicações deste tipo.

Trata-se de um crime de burla, alerta a Judiciária, recomendando que qualquer contacto suspeito seja denunciado de imediato às autoridades, para que sejam apuradas responsabilidades criminais.