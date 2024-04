Um cão de raça pitbull atacou, ontem à noite, os próprios donos, na Rua Lombo Centeio, em São Gonçalo.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram acionados, pelas 21h30, para prestar auxílio às vítimas, cuja idade não foi possível apurar. Os proprietários do animal acabaram por ficar com ferimentos ligeiros nas mãos, fruto do ataque.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) foi chamada a intervir, tendo acabado por abater o cão.