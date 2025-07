Os Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) foram chamados, esta manhã, para uma derrocada no Caminho dos Pretos, perto do Estádio da Madeira. O alarme chegou pouco depois das 10 horas, tendo saído para o local uma viatura com três elementos.

Estes sinalizaram a via atingida por uma pedra de considerável dimensão, sendo que a circulação automóvel está a fazer-se apenas por uma via. Não há danos a registar em viaturas ou em pessoas.