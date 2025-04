Uma mulher foi detida, esta manhã, no Porto do Funchal, após proferir injúrias contra agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) que se encontravam de serviço no local.

A passageira encontrava-se a bordo do navio Lobo Marinho, prestes a partir com destino à ilha do Porto Santo. Segundo testemunhas, a situação gerou algum alvoroço no Porto do Funchal.

Os agentes ainda tentaram acalmar a mulher, mas as provocações continuaram, mesmo depois de esta já se encontrar dentro do navio, pronto para zarpar.

Dado que os comportamentos da passageira configuravam um crime de injúrias à autoridade, os agentes procederam à sua retirada do interior da embarcação. A mulher foi posteriormente conduzida à esquadra da PSP do Funchal, onde deverá ser presente às autoridades competentes.