O PAN Madeira manifestou hoje a sua consternação pelo acidente ocorrido esta tarde - o qual o JM fez referência aqui - entre uma ambulância de transporte de doentes não urgentes, da empresa Madeira Health Care, e um autocarro.

Embora o acidente não tenha causado feridos, o partido alerta para a gravidade da situação e expressa solidariedade às pessoas envolvidas.Segundo informações recolhidas pelo partido, o acidente terá sido provocado por uma falha nos travões da ambulância. O PAN recorda que, no comunicado divulgado a 7 de dezembro de 2024, já havia alertado para a necessidade de reforçar a fiscalização das normas de segurança praticadas por esta empresa.O partido exige uma investigação imediata por parte das entidades competentes para apurar as causas do acidente e responsabilizar os intervenientes. Defende, ainda, a implementação de medidas urgentes para garantir que todos os veículos destinados ao transporte de doentes cumpram os padrões de segurança exigidos.

”A manutenção preventiva e a renovação da frota são responsabilidades inalienáveis de empresas que prestam serviços desta natureza, especialmente quando gerem recursos públicos”, destacou o PAN em comunicado. O partido apela ao Governo Regional para que priorize a segurança e não ignore casos de potencial negligência. O PAN reafirma o seu compromisso em lutar pelo bem-estar e segurança da população, acima de quaisquer interesses económicos.