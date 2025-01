Colisão em São Roque causa constrangimentos no trânsito

Uma colisão entre um autocarro de passageiros e uma viatura de transporte ocorreu esta tarde no Caminho de São Roque, no Funchal. O acidente, que envolveu uma viatura de uma empresa privada de transporte de doentes não urgentes, não resultou em feridos, registando-se apenas danos materiais.

De acordo com informações recolhidas pelo JM, o embate provocou dificuldades na circulação automóvel no local, porque os condutores tiveram de realizar uma manobra de marcha-atrás na estrada de sentido único. Este procedimento acabou por condicionar parcialmente a circulação no Caminho de São Roque e no caminho da Igreja, obrigando ao encerramento temporário da estrada até à chegada das autoridades.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) encontra-se no local a registar a ocorrência e a investigar as causas do acidente.