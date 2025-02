Operação de resgate a turista ferida na Ponta de São Lourenço

Turista vai ser resgatada pelo helicóptero devido à impossibilidade do resgate ser efetuado por mar.

Foi montada uma operação de busca e resgate para uma turista que ficou ferida na vereda da Ponta de São Lourenço, no Caniçal, há pouco.

A mulher, que já na companhia de uma equipa dos Bombeiros Municipais de Machico, foi devidamente socorrida e estava a ser transportada para o Cais do Sardinha, onde uma embarcação do SANAS iria levá-la para o “Dreams Madeira Resort”.

A mulher, de 46 anos, feriu-se após uma queda numa parte da vereda que se encontrava encerrada.

Devido à impossibilidade de realizar a operação por parte do SANAS, o Comando Regional de Operações de Socorro (CROS) ativou o meio aéreo da Proteção Civil para resgatar a turista, que será transportada para as instalações do Serviço Regional de Proteção Civil, na Cancela.

Posteriormente, a mulher será transportada para o hospital numa ambulância dos bombeiros, conforme apurou o JM.”