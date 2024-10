Nova avaria no avião C295 impede transferência de doentes para a Madeira

Um avião C295 da Força Aérea Portuguesa (FAP), da Esquadra “Elefantes”, voltou hoje a sofrer uma avaria, na altura em que se preparava para realizar uma evacuação aeromédica do Porto Santo.

Os dois pacientes já se encontravam a bordo da aeronave quando o comandante foi forçado a cancelar a viagem devido a problemas técnicos. Assim, os doentes, que estavam internados no centro de saúde de Dr. Francisco Rodrigues Jardim, tiveram de sair do avião e voltar àquela unidade hospitalar.

De acordo com uma fonte do centro de Saúde, a FAP revelou que será uma aeronave da base aérea do Montijo a realizar a entrega da peça nova no Porto Santo, estando agora prevista para o início da noite nova viagem do C295 para transferir, finalmente, os dois doentes para a Madeira, onde serão internados no Hospital Dr Nélio Mendonça.

Recorde-se que ainda há bem pouco tempo, o Secretário Regional da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, que sofreu um incidente de saúde na ilha dourada, só foi transferido ao final da noite para a Madeira, também devido a problemas técnicos no mesmo avião.