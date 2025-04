Uma mulher com idade na casa dos 50 anos foi atropelada, esta manhã, no Largo do Phelps, no Funchal.

Para o local, foi acionada uma equipa de emergência pré-hospitalar dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que prestaram socorro à vítima, que apresentava queixas ao nível dos membros inferiores.

Depois de estabilizada, a vítima foi encaminhada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.