Mulher hospitalizada no Funchal após reação alérgica grave

    Ambulância da CVP transportou a vítima para o hospital. ARQUIVO JM
Paulo Graça

Jornalista

08 Setembro 2025
15:29
Uma mulher de 36 anos foi hospitalizada, na manhã desta segunda-feira, depois de sofrer uma reação alérgica grave provocada pela ingestão de um produto com lactose.

O incidente ocorreu num restaurante/bar localizado na Rua dos Ferreiros, no Funchal, onde a vítima se encontrava acompanhada por amigos. Momentos após a refeição, começou a sentir dificuldades respiratórias, alegadamente devido à intolerância à lactose.

De imediato, foi acionada uma equipa de socorro da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP, que prestou os primeiros cuidados no local. Também a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) foi mobilizada para reforçar a operação de assistência.

Após estabilização, a mulher foi transportada para o hospital, onde permanece sob vigilância médica no serviço de urgências.

