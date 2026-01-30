Mulher hospitalizada após queda no Funchal

Uma mulher foi hospitalizada na noite de ontem após sofrer uma queda que lhe provocou vários ferimentos, na Rua Dr. Sidónio Pais, no Funchal. Para o local foram mobilizadas equipas de socorro, que prestaram assistência à vítima no local do incidente.

Depois de estabilizada, a mulher foi transportada para o hospital, onde ficou internada no serviço de urgência para observação e tratamento.