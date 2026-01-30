MADEIRA Meteorologia
Mulher hospitalizada após queda no Funchal

Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
30 Janeiro 2026
16:17

Uma mulher foi hospitalizada na noite de ontem após sofrer uma queda que lhe provocou vários ferimentos, na Rua Dr. Sidónio Pais, no Funchal. Para o local foram mobilizadas equipas de socorro, que prestaram assistência à vítima no local do incidente.

Depois de estabilizada, a mulher foi transportada para o hospital, onde ficou internada no serviço de urgência para observação e tratamento.

