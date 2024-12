Mulher hospitalizada após episódio de doença súbita no Funchal

Uma mulher foi hospitalizada na manhã desta segunda-feira na sequência de um episódio de doença súbita que a deixou inconsciente em plena via pública.

O incidente ocorreu na Rua do Hospital Velho, nas proximidades do Mercado dos Lavradores, no Funchal. A vítima recebeu assistência inicial de populares até à chegada dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que responderam prontamente ao alerta.

A Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) também esteve no local para prestar apoio especializado. Após os primeiros socorros, a mulher foi transportada de ambulância para o hospital, onde permanece sob observação médica.