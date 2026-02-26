MADEIRA Meteorologia
Mulher hospitalizada após alegada agressão com garrafa na cabeça

    Mulher sofreu agressões, alegadamente mais um ato de violência doméstica. SHUTTERSTOCK
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
26 Fevereiro 2026
15:29

Uma mulher, de 27 anos, foi hospitalizada na tarde desta quinta-feira na sequência de uma alegada agressão com uma garrafa, na Rua dos Barcelos, em Santo António, no Funchal, apurou o JM. Ao que tudo indica, estará em causa um episódio de violência doméstica.

A vítima foi prontamente assistida por uma equipa dos Bombeiros Sapadores do Funchal (BSF), que prestou os primeiros socorros no local. Para a ocorrência foi igualmente mobilizada uma patrulha da Polícia de Segurança Pública (PSP), que identificou o alegado autor das agressões e desencadeou diligências para apurar as circunstâncias do caso.

Fonte policial confirmou ao JM que não será a primeira vez que a mulher é vítima de agressões, havendo registo de ocorrências anteriores. Também fonte dos BSF referiu que a corporação já tinha sido chamada anteriormente ao mesmo local por situações semelhantes.

A vítima apresentava dois ferimentos na cabeça, tendo sido estabilizada no local e posteriormente transportada para o serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou em observação e a receber tratamento.

