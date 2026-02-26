Mulher hospitalizada após alegada agressão com garrafa na cabeça

Uma mulher, de 27 anos, foi hospitalizada na tarde desta quinta-feira na sequência de uma alegada agressão com uma garrafa, na Rua dos Barcelos, em Santo António, no Funchal, apurou o JM. Ao que tudo indica, estará em causa um episódio de violência doméstica.
A vítima foi prontamente assistida por uma equipa dos Bombeiros Sapadores do Funchal (BSF), que prestou os primeiros socorros no local. Para a ocorrência foi igualmente mobilizada uma patrulha da Polícia de Segurança Pública (PSP), que identificou o alegado autor das agressões e desencadeou diligências para apurar as circunstâncias do caso.
Fonte policial confirmou ao JM que não será a primeira vez que a mulher é vítima de agressões, havendo registo de ocorrências anteriores. Também fonte dos BSF referiu que a corporação já tinha sido chamada anteriormente ao mesmo local por situações semelhantes.
A vítima apresentava dois ferimentos na cabeça, tendo sido estabilizada no local e posteriormente transportada para o serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou em observação e a receber tratamento.
