Mulher grávida hospitalizada após despiste na Via Rápida

Uma mulher grávida foi esta manhã hospitalizada após se despistar na Via Rápida, no Funchal, na zona de São Martinho, por volta das 10 horas. Segundo apurou o JM, a condutora não conseguiu controlar a viatura, que acabou por embater na estrutura da VR1. Felizmente, os ferimentos são de menor gravidade.

A vítima foi auxiliada de pronto, tendo o alerta sido dado para o 112, que logo mobilizou uma equipa pré-hospitalar da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), que estabilizou a mulher no local antes de a transportar de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada nos serviços de urgência.

Fonte hospitalar confirmou ao JM que não existem ferimentos graves para a grávida, mas adiantou que iriam ser realizados exames complementares para averiguar se existem ou não mais ferimentos.

O acidente obrigou a intervenção das autoridades e provocou algum congestionamento na via durante a parte da manhã, apenas naquele local e enquanto não era removida a viatura.