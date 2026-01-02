MADEIRA Meteorologia
Mulher ferida em despiste na via rápida durante esta madrugada

    Mulher foi transportada ao hospital numa ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa ARQUIVO JM
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
02 Janeiro 2026
15:54

Uma mulher de 22 anos ficou ferida na sequência de um acidente de viação ocorrido ao início da madrugada desta sexta-feira, na Via Rápida, no Funchal, na zona da saída para a zona da Pena.

Segundo apurou o JM, a viatura em que a jovem seguia despistou-se por razões ainda por apurar. Apesar do impacto, a sinistrada conseguiu sair do automóvel pelos seus próprios meios, deslocando-se até à Estrada Luso-Brasileira, onde acabou por receber assistência.

Para o local foram mobilizadas equipas dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e da Cruz Vermelha Portuguesa. A vítima apresentava ferimentos de natureza traumática, tendo sido estabilizada no local e posteriormente transportada numa ambulância da Cruz Vermelha para o hospital. A jovem deu entrada no serviço de urgência, onde ficou internada para observação e tratamento.

