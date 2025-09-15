MADEIRA Meteorologia
Mulher ferida em despiste automóvel em Santo António

    Sinistro ocorreu na última madrugada. Luís Fernandes
15 Setembro 2025
Uma mulher de 46 anos ficou ferida na madrugada deste domingo, na sequência de um despiste ocorrido no Caminho Doutor William Eduardo Clode, na freguesia de Santo António, Funchal.

A condutora, que seguia sozinha na viatura, sofreu ferimentos nos braços e na face, resultantes do embate lateral do automóvel.

Apesar da gravidade do acidente, as lesões não inspiram cuidados de maior.

A vítima foi imobilizada no local pela equipa de emergência da Cruz Vermelha Portuguesa e transportada de seguida, de ambulância, para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde permaneceu internada para observação.

A Polícia de Segurança Pública esteve no local e tomou conta da ocorrência, estando a investigar as circunstâncias do acidente.

