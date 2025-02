Uma mulher ficou ferida esta tarde na sequência de uma colisão entre uma motorizada e um veículo ligeiro na zona dos Moinhos, no Caniço.

A vítima, condutora da motorizada, sofreu ferimentos no membro inferior e recebeu assistência no local por uma equipa pré-hospitalar dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que esteve no local com o apoio de uma ambulância.

Após os primeiros socorros, a mulher foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou em observação e a receber tratamento nos serviço de urgências.

A PSP está a investigar as circunstâncias do acidente.