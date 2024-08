Uma mulher sofreu, esta tarde, uma queda na via pública, no centro do Funchal, tendo sido acionados os Bombeiros Voluntários Madeirenses.

A corporação recebeu o alerta no quartel, pouco depois das 15h30, tendo prontamente se dirigido ao local, situado entre a Rua do Carmo e o Largo Phelps.

Na chegada dos bombeiros ao sítio do incidente, a vítima queixava-se de dores no joelho e no ombro, tendo sido imobilizada e, posteriormente, transportada ao serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.