Mulher atropelada fica ferida na cabeça

    Mulher atropelada fica ferida na cabeça
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
25 Setembro 2025
16:52
Comentários

Uma mulher foi atropelada, na manhã desta quinta-feira, no Caminho de Santo António, no Funchal, a poucos metros da farmácia da Madalena e do supermercado Continente. Segundo fonte dos Bombeiros Sapadores do Funchal, a vítima terá sido projetada para o chão, sofrendo ferimentos na cabeça.

A mulher recebeu assistência no local por uma equipa de socorro dos Bombeiros sapadores do Funchal e foi posteriormente transportada de ambulância para o Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) esteve no local e tomou conta da ocorrência.

