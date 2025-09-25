Mulher atropelada fica ferida na cabeça

Uma mulher foi atropelada, na manhã desta quinta-feira, no Caminho de Santo António, no Funchal, a poucos metros da farmácia da Madalena e do supermercado Continente. Segundo fonte dos Bombeiros Sapadores do Funchal, a vítima terá sido projetada para o chão, sofrendo ferimentos na cabeça.

A mulher recebeu assistência no local por uma equipa de socorro dos Bombeiros sapadores do Funchal e foi posteriormente transportada de ambulância para o Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) esteve no local e tomou conta da ocorrência.