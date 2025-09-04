Motociclista ferido em despiste na Rua 31 de Janeiro

Um motociclista de 56 anos ficou ferido, ao início desta tarde, na sequência de um despiste ocorrido na Rua 31 de Janeiro, no Funchal. O acidente despertou a atenção de vários transeuntes, dada a agitação gerada no local.

A vítima, que seguia sozinha na motorizada, sofreu ferimentos ligeiros e foi prontamente assistida pelas equipas de socorro. Foi socorrida no local por uma equipa de emergência da Cruz Vermelha Portuguesa e, posteriormente, transportada de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

No hospital, o homem recebeu tratamento no serviço de urgências e permanece internado na ala de ortopedia.