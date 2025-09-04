MADEIRA Meteorologia
Motociclista ferido em despiste na Rua 31 de Janeiro

    Motociclista ficou ferido FOTO SHUTTERSTOCK
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
04 Setembro 2025
14:17
Comentários

Um motociclista de 56 anos ficou ferido, ao início desta tarde, na sequência de um despiste ocorrido na Rua 31 de Janeiro, no Funchal. O acidente despertou a atenção de vários transeuntes, dada a agitação gerada no local.

A vítima, que seguia sozinha na motorizada, sofreu ferimentos ligeiros e foi prontamente assistida pelas equipas de socorro. Foi socorrida no local por uma equipa de emergência da Cruz Vermelha Portuguesa e, posteriormente, transportada de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

No hospital, o homem recebeu tratamento no serviço de urgências e permanece internado na ala de ortopedia.

