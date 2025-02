Um homem de 77 anos ficou ferido esta quinta-feira na sequência de uma colisão entre a motorizada que conduzia e um automóvel, na Estrada Dr. João Abel de Freitas, no Funchal.

No local, estiveram as equipas de socorro dos Bombeiros Sapadores do Funchal para prestar assistência à vítima.

Este foi o terceiro motociclista a sofrer um acidente no mesmo dia, juntando-se a outros dois feridos em incidentes semelhantes ocorridos durante a manhã.

A PSP esteve no local para investigar as circunstâncias do acidente.