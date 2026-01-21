Motociclista ferido com gravidade após acidente nos Canhas

Um motociclista ficou, na tarde desta quarta-feira, com ferimentos de alguma gravidade na sequência de um acidente rodoviário ocorrido na freguesia dos Canhas, no concelho da Ponta do Sol. O sinistro envolveu uma motorizada e uma carrinha e obrigou à mobilização de meios de socorro para o local.

Para a zona foi ativada uma equipa dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol, que, apoiada por uma ambulância, prestou assistência à vítima. Segundo apurou o JM junto de fonte dos bombeiros, o condutor da motorizada é um jovem de 17 anos que circulava na estrada regional em direção aos Canhas quando embateu violentamente numa carrinha que, alegadamente, se encontrava estacionada na via.

Do impacto resultaram vários ferimentos, sobretudo ao nível dos membros superiores, da zona cervical e do tórax. Após receber os primeiros cuidados no local, o motociclista foi estabilizado e transportado de ambulância para o hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou sob observação médica.