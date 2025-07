Um homem de 42 anos ficou gravemente ferido na noite de ontem, na sequência de um acidente de mota ocorrido na rotunda da Avenida Dom Teodoro de Faria, junto ao Hospital Particular da Madeira, em São Martinho, Funchal.

De acordo com informações recolhidas pelo JM, o motociclista terá perdido o controlo da mota, acabando por se despistar e embater com violência contra um poste de eletricidade.

A vítima apresentava vários ferimentos nos membros superiores e inferiores, incluindo uma fratura exposta no tornozelo. No local, estiveram elementos da Cruz Vermelha Portuguesa, acompanhados por uma equipa médica da EMIR, que prestaram os primeiros socorros.

Após estabilização, o homem foi transportado de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde permanece internado no serviço de urgência.

A Polícia de Segurança Pública esteve no local, tomou conta da ocorrência e está a investigar as causas do acidente.