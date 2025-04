Um homem de 59 anos, de nacionalidade alemã, morreu hoje, vítima de paragem cardiorrespiratória quando se encontrava na Casa do Sardinha, no trilho do Caniçal. Os Bombeiros Municipais de Machico receberam o alerta para a indisposição do homem e para lá acorreram a bordo da embarcação do SANAS Madeira.

Ministraram o socorro neste tipo de ocorrências, tanto no local, como no percurso marítimo até o cais da antiga Quinta do Lorde, onde uma equipa da EMIR aguardava pela chegada da vítima. Ao chegar ao cais, foram, feitas, de novo, manobras de reanimação mas não foi possível converter a situação, estando o corpo no local à guarda da Polícia Marítima.